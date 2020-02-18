الخريف: سيتم العمل على تحديد رأسمال بنك التصدير والاستيراد السعودي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن بنك التصدير والاستيراد السعودي سيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكه 2030، والتي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطيه من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030.

وأشار الخريف إلى أن بنك التصدير والاستيراد سيكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في تعزيز التنمية.

ووجه الخريف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وأوضح الخريف أنه سيتم العمل على تحديد رأسمال البنك اللازم لتمكين البنك من أداء دوره المأمول بدعم المصدرين بما يتناسب مع احتياجاتهم ويعتمد من صندوق التنمية الوطني.