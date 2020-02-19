أميركا تسعى إلى توقيع "اتفاق تجاري كبير" مع الهند

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن بلاده والهند تعكفان على اتفاق تجاري كبير، لكنه ليس واثقا مما إذا كان سيُستكمل قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، وفقا لما ذكرته رويترز.

ومع توجه ترمب إلى الهند للقيام بزياته الرسمية الأولى يوم الاثنين المقبل، يسعى مفاوضون منذ أسابيع لوضع اتفاق محدود يمنح الولايات المتحدة وصولا أكبر إلى أسواق منتجات الألبان والدواجن الهندية وخفض الرسوم الجمركية على سلع أخرى.

وقالت صحيفة "ذا هندو" الناطقة بالإنجليزية، إنه من المتوقع أن توافق الهند على شراء النفط والغاز الأميركي لتقليص الفجوة التجارية بين البلدين.

لكن لم يتم الإعلان عن انفراجة بعد، وجرى إلغاء زيارة مقررة للممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، مما يبرز الصعوبات التي يواجهها الطرفان في تضييق هوة الخلاف قبيل زيارة ترمب.

وقال ترمب للصحافيين أمس الثلاثاء خارج طائرة الرئاسة الأميركية في قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند "يمكننا أن نحظى باتفاق تجاري مع الهند، لكنني أدخر الصفقة الكبرى لوقت لاحق".

وأضاف في نص تصريحات وزعه البيت الأبيض "نجري صفقة تجارة كبيرة جدا مع الهند. سنحصل عليها. لا أعرف ما إذا كانت ستتم قبل الانتخابات، لكننا سنحصل على صفقة كبيرة جدا مع الهند".

والولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين، إذ بلغ حجم تجارة السلع والخدمات بينهما مستوى قياسيا عند 142.6 مليار دولار في 2018.

وفي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا سلعيا بقيمة 23.2 مليار دولار في 2019 مع الهند، تاسع أكبر شريك في تجارة السلع مع واشنطن.