التمويل الدولي: 255 مليار دولار ديون تسددها 30 دولة حتى 2021 

ارتفعت ديون 30 دولة يصنفها معهد التمويل الدولي بالأسواق المبتدئة بنحو 75 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من 2019، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى 3.2 تريليون دولار بما يعادل 114% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها.

وقال التقرير الصادر عن المعهد، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي وراء زيادة تلك الديون، يعود إلى ارتفاع القروض الحكومية.

وأضاف التقرير، الذي اطلعت "العربية" على نسخة منه، أن الديون الحكومية لتلك الدول، تمثل نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن كلا من زيمبابوي وموزمبيق والبحرين وسلطنة عمان، شهدت أكبر زيادة في الدين منذ الربع الثالث من 2018.

وأوضح التقرير أن عبء الديون الحكومية لتلك الدول قد يعيق الجهود الرامية إلى مكافحة التغير المناخي خاصة في الدول منخضة الدخل.

وأشار إلى أن الديون الواجبة السداد من قبل الدول المبتدئة تبلغ نحو 255 مليار دولار حتى نهاية عام 2021، وأكثر من نصفها بالعملة الأجنبية. ومن بين الأسواق المبتدئة 6 دول عربية، وهي المغرب وتونس والبحرين والأردن والكويت وسلطنة عمان.