مصر تعلن استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريباً

قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق إنه سيتم استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريباً، مضيفاً أن خطة إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم مستمرة وسيتم افتتاحه في عام 2021.

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وأضاف توفيق في مقابلة مع "العربية" أن برنامج الطروحات الأولية كان فيه تأخير بالأساس، ثم جاءت تداعيات فيروس كورونا، وبالأمس وجه رئيس الوزراء المصري، بأن نعيد الطرح وسنشهد قريباً العودة للطروحات، ولن أخوض بأسماء الشركات في الوقت الحالي.

وحول أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، قال إنه يجري بناء مصنع جديد في منطقة المحلة، ومعداته لن تتأثر بتداعيات كورونا لأن كل المعدات تأتي من أوروبا.

وأكد أن الوزارة بدأت في إطلاق مجموعة من المشروعات لتطوير الفنادق المملوكة للدولة، مضيفا أن الوزارة عرضت عددا من الأصول في قطاعات مختلفة على الصندوق السيادي للدولة.

وأوضح الوزير أن تأخر تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية جاء بسبب "كورونا" بانتظار أن تفتح مدينة "ووهان" الصينية.

وأضاف أن الحكومة تواصل المحفزات للسيارات الكهربائية وسنكون جاهزين للبدء متى ما عادت الأمور إلى طبيعتها في مدينة "ووهان".