"التمويل الدولية": تنفيذ إصلاحات هيكلية شرط تقديم دعم للاقتصاد اللبناني

قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيرجيو بيمنتا، إن المؤسسة مستعدة لتقديم الدعم والتمويل للبنان ولكن ذلك سيأتي مع تنفيذ الحكومة اللبنانية إصلاحات هيكلية، وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في المنطقة.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر منطقة مهمة جدا بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، والتي تركز على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية.

ويرى بيمنتا أنه بإمكان القطاع الخاص أن يلعب دورا مهما جدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولهذا السبب تقوم مؤسسة التمويل الدولية بزيادة تواجدها وزيادة عدة موظفيها بـ 25% في المنطقة، الأمر الذي سيسهل على المؤسسة إطلاق برامج جديدة ومبادرات جديدة.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قامت العام الماضي بتخصيص تمويل بقيمة مليار دولار للمنطقة. وتابع: "مع زيادة تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتطلع لزيادة مساهمتنا بدعم وتمويل هذه الاقتصادات".

وفي ما يخص لبنان، قال بيمنتا إن المؤسسة تقوم بمراقبة الوضع بعناية، ولديها محفظة كبيرة في لبنان، وقامت بدعم العديد من الشركات التابعة للقطاع الخاص.

وأكد أن لبنان بحاجة ماسة لإصلاحات هيكلية لتخطي الأزمة. وتابع: "نحن مستعدون لدعم الاقتصاد اللبناني وتقديم المزيد من التمويل ولكن ذلك سيأتي مع تنفيذ الحكومة اللبنانية لهذه الإصلاحات ونراقب ذلك عن كثب".