الجنيه المصري يسدد ضربات قوية ومتتالية للدولار

واصل الجنيه المصري ارتفاعه مجدداً ليربح قرشين مقابل الدولار الذي سجل مستوى 15.54 جنيه أمس، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وبذلك يكون الجنيه قد ارتفع بنحو 0.46 جنيهاً في سبعة أسابيع فقط منذ بداية عام 2020.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة. وأظهرت نتائج استطلاع حديث انقساما بين 12 محللا، يرى نصفهم أن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي بخفض الفائدة، في حين يرجح النصف الآخر سيناريو التثبيت والتأني من أجل دراسة آثار التخفيضات التي جرت خلال عام 2019، وكذلك الآثار التضخمية المحتملة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال تعاملات أمس الأربعاء، واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، لتسجل الورقة الأميركية أدنى مستوى فى نحو 3 سنوات، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستوى 15.55 للشراء، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصرى، وسط توقعات من مؤسسات دولية ومحللين بأن يصل السعر إلى 15 جنيهاً للدولار مع نهاية العام الحالي.

عالمياً، في المقابل، واصل الدولار مكاسبه ليسجل أعلى مستوى في 3 سنوات تقريباً مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات اقتصادية.

وفي محضر اجتماعه الأخير، توقع الفيدرالي الأميركي استمرار معدلات الفائدة كما هى دون تغيير لفترة، معرباً عن تفاؤله بشأن توقعات الاقتصاد الأميركي. وأشار إلى استمرار بعض حالات عدم اليقين بما في ذلك فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة، ارتفاع تصاريح عمليات البناء في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 13 عاماً، كما صعدت أسعار المنتجين الأميركيين لأعلى مستوى في 15 شهراً.

وفي وقت متأخر من تعاملات أمس، انخفضت الورقة الأميركية الخضراء مقابل اليورو هامشياً بنحو 0.06% إلى مستوى 1.0799 دولار، بينما ارتفعت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 1.4%، مسجلة مستوى 111.44 ين.

وارتفع الدولار الأميركي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمئة عند مستوى 1.2914 دولار، وصعدت العملة الأميركية هامشياً مقابل العملة السويسرية بنحو 0.08 بالمئة عند مستوى 0.9840 فرنك.

في نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمئة عند 99.691، بعد أن وصل إلى مستوى 99.722 في وقت سابق من التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل من العام 2017.