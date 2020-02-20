رعب كورونا يدفع هذه الدولة لإغلاق مدارسها حتى 30 مارس

شددت الحكومة المنغولية من إجراءات اتخذتها في خضم أزمة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، إذ أقرت تمديد إغلاق المدارس حتى 30 مارس المقبل مع سعيها لمنع دخول الفيروس إلى أراضيها في وقت يواصل به آلة القتل غير المرئية حصد الأرواح حول العالم.

وأغلقت منغوليا حدودها مع الصين منذ بدء الأزمة ومنعت الدخول من الصين أو السفر إليها، في وقت لا يزال 336 شخصا من مواطنيها عالقين داخل الأراضي الصينية، بحسب ما ذكرته رويترز.

ولم تبلغ منغوليا عن أي حالات إصابة بالفيروس حتى الآن.

وقالت الحكومة المنغولية إن جميع مؤسساتها التعليمية عبر الصفوف الدراسية المختلفة ستظل مغلقة حتى 30 مارس المقبل مع عدم التمكن من احتواء الفيروس حتى الآن داخل بر الصين الرئيسي.

وقبل تمديد مدة الإغلاق، كان يفترض أن تستأنف الدراسة في الثاني من مارس المقبل.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها منغوليا منع الرحلات السياحية وإغلاق الأنشطة الترفيهية للأطفال في المناطق المختلفة.

ومنغوليا دولة غير ساحلية في آسيا الوسطى تحدها روسيا شمالاً فيما تحيطها الصين من جوانبها الثلاثة الأخرى الجنوب والشرق والغرب، عاصمتها هي أولان باتور وهي أكبر مدينة أيضاً، وهي موطن لحوالي 45% من السكان.

ويبلغ تعداد السكان نحو مليوني نسمة.