كيف عطلت الصين مصر عن تصنيع السيارات الكهربائية؟

قال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، إن استراتيجية الوزارة الخاصة بإنتاج السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي، متوقفة حالياً بسبب الصين.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية أن الوزارة كانت قد اختارت شركة صينية من ووهان، للاتفاق معها على التعاون بشأن إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، مشيراً إلى أن ظهور فيروس كورونا أثر على التقدم بشأن هذا الملف.

وعلى صعيد قطاع الغزل والنسيج، قال إن وزارته تعمل على مدار 24 ساعة لإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، مشيرا إلى أن هذا المصنع على أرض جديدة. وأكد أن المصنع سيتم افتتاحه في الربع الأول من 2021، موضحا أنه جرى استيراد كافة المعدات الخاصة بالمصنع من أوروبا.