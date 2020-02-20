لبنان يفحص عروض الاستشارات المالية للديون غدا

قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن لبنان سيفحص غداً الجمعة مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته إزاء استحقاقات السندات الدولية للعام 2020 ومحفظة تلك السندات عموماً.

وطلب لبنان من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية في مسائل من بينها خياراته إزاء السندات الدولية المستحقة خلال 2020.

وأضاف المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة.



والشركات المنافسة على دور المستشار القانوني للبنان هي ديتشرت وكليري جوتليب ووايت اند كيس، لكن سيجري النظر في عروض أي شركات أخرى تبدي اهتماما قبل يوم الجمعة.



وكان لبنان طلب من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية له.



ويكابد البلد المثقل بالديون أزمة مالية حادة ويجب أن يبت في مدفوعات ديونه، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس.