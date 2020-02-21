هل يجبر "كورونا" الصين على التخلي عن التزاماتها الأميركية؟

قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة الأميركية تتوقع أن تفي الصين بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع الأميركية بموجب اتفاق تجاري وقعه أكبر اقتصادين في العالم في يناير، على الرغم من تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقال المسؤول إنه ما زال من السابق لأوانه وضع توقعات دقيقة لتأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي، لكن التصور الأساسي يتوقع تأثيراً سيشهد تراجع نمو الصين في الربع الأول ثم تعافيه، وفقا "لرويترز".

وردا على سؤال عما إذا كان التفشي سيتطلب إجراء تغييرات على اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الصين، قال المسؤول "في هذه المرحلة، لا نتوقع تغييرات على تنفيذ المرحلة 1. ما زلنا نتوقع منهم أن يفوا بتعهداتهم، لكن على مدار فترة من الوقت".

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بمقدار 77 مليار دولار في 2020، و123 مليار دولار في 2021 مقارنة مع مستوى أساس للواردات الأميركية في 2017، العام السابق على بدء حرب الرسوم الجمركية الأميركية بين الولايات المتحدة والصين.