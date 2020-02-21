مؤسس إن.إم.سي يعين هوليهان لوكي لإعادة هيكلة ديون

ذكرت بلومبرغ أن ب.ر شيتي مؤسس إن.إم.سي هيلث عين شركة الاستثمار هوليهان لوكي لإعادة هيكلة دين شركته القابضة.

وستعمل بي.آر.إس فينتشرز انفستمنت، وهي الشركة القابضة لنحو 30 شركة، من بينها شركتا المدفوعات فينابلر وترافيكيس، ستعمل مع شركة الاستثمار لإعادة هيكلة ديونها.

واستقال شيتي من منصبه كرئيس مجلس إدارة مشارك في إن.إم.سي يوم الاثنين، مما يسبب المزيد من الضبابية بشأن شركة الرعاية الصحية.

وقال ب.ر شيتي مؤسس الشركة ورئيسها المشارك، إنه يتنحى عن عضويته بمجلس الإدارة بعد أن أبلغ إن.إم.سي عن رقم قد يكون غير دقيق لحيازته بها.

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي خليفة بطي عمير بن يوسف، قد استقال من مجلس إدارة الشركة في وقت سابق.

وخليفة بطي هو ثاني أكبر مساهم في الشركة وفقا لبيانات رفينيتيف، ويدير شركة الاستثمار الإماراتية كيه.بي.بي.أو.

ودشنت إن.إم.سي في وقت سابق، مراجعة مستقلة لأوضاعها المالية في ديسمبر بعد أن كونت مادي ووترز للبيع على المكشوف مركزا لانخفاض في أسهم الشركة، وشككت في قيمة أصولها ورصيدها النقدي.

وقالت الشركة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنها تلقت اهتماما بالشراء من جي.كيه.إس.دي انفستمنت هولدينج المدعومة من إيطاليا وكيه.كيه.آر آند كو ومقرها الولايات المتحدة.

وأكدت جي.كيه.إس.دي في وقت لاحق أنها قد تقدم عرضا للشركة المشغلة للمستشفيات لكن كيه.كيه.آر قالت إنها لن تفعل.

وأُدرج سهم إن.إم.سي هيلث في بورصة لندن في 2102 ورُقي إلى سهم قيادي علي المؤشر فايننشال تايمز 100 في 2017، وهي تدير عيادات ومستشفيات ومراكز متخصصة للأمومة والخصوبة ومستشفيات للرعاية طويلة الأمد في 19 دولة.