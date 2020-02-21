"مدن" تدشن 24 مصنعاً جاهزاً جديداً بالمدينة المنورة

دشّنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، 24 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك لدعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المهندس، خالد بن محمد السالم، مدير عام "مدن"، أن 16 مصنعاً أصبحت جاهزة للتأجير، فيما يجري العمل على إيصال الخدمات إلى 8 مصانع أخرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمصنع الجاهز 1500 م²، حيث إن صالة الإنتاج بكل مصنع تصل إلى 776م²، و124 م² للمكاتب الإدارية، و600م² لمواقف السيارات ومنطقة التنزيل والتحميل، فضلاً عن توفير مرافق الخدمات، بالإضافة إلى أنظمة شبكات الإطفاء ومخارج الطوارئ.

وبين أنه بالإضافة إلى المصانع السابقة، تعمل "مدن" حالياً على إنشاء 16 مصنعاً جاهزاً جديداً في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

وأشار السالم إلى أن "مدن" نجحت خلال العام المنتهي 2019 في رفع إجمالي المصانع الجاهزة بمدنها الصناعية إلى أكثر من 541 مصنعاً، فيما أنهت ترسية تنفيذ 20 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية بالخرج، وأكملت تصاميم 28 مصنعاً بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، و32 مصنعاً في واحة "مدن" بجدة، وتنفيذ 20 مصنعاً في واحة "مدن" بينبع.