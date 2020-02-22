السعودية تتوقع زيادة النمو الاقتصادي هذا العام

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، اليوم السبت، إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم.

أدلى الخليفي بتصريحاته خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض حيث يجتمع المسؤولون الماليون من دول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر عشرين اقتصاد في العالم، في مطلع هذا الأسبوع لمناقشة السياسات الاقتصادية وتأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي.

وقال الخليفي للصحافيين على هامش المؤتمر "ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي، والتوقعات إيجابية، وسيكون النمو أكثر من العام الماضي خاصة من القطاع الخاص".

جاءت هذه التصريحات بعدما حذر معهد التمويل الدولي، الجمعة، من أن تفشي الفيروس قد يعرقل الطلب على النفط من الصين وبلدان آسيوية أخرى، مما ينتج عنه المزيد من التراجع في الأسعار لتصل إلى مستوى 57 دولارا للبرميل، ويلقي ضبابية على توقعات النمو في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال خبراء اقتصاد إن استثمارات المملكة في مشروعات البنية التحتية غير النفطية، التي قادها صندوق الاستثمارات العامة، ستواصل دعم النشاط الاقتصادي هذا العام.

ونما الإنتاج الاقتصادي غير النفطي في السعودية 4.33% في الربع الثالث من 2019 على الرغم من انكماش الاقتصاد الكلي 0.46% بفعل انخفاض إنتاج النفط.

وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9% هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4% في 2019. لكن توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في 2020 جرى تعديلها بالخفض من 2.2% بفعل انخفاض إنتاج النفط.