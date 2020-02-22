طرح 236 فرصة استثمار في الأحساء السعودية

تشارك أمانة الأحساء في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في دورته الأولى، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بعد غدٍ ويستمر ثلاثة أيام، تطرح خلاله 236 فرصة استثمارية في المحافظة بأنشطة متعددة في المجالات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية.

وأبان أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن طرح الفرص الاستثمارية البلدية يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، والتسهيل في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة "فرص" مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس إيجاباً على تنمية المدن، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين الاطلاع عليها عبر جناحها المشارك في الملتقى، والذي يقدم كافة الشروحات والتسهيلات لدى المستثمرين عبر منصات تفاعلية وعروض متقدمة.

وأشار المهندس الملحم إلى العديد من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، والموزعة على جغرافية المنطقة، كما عملت الأمانة على استثمار 175 موقعاً بصفة مؤقتة لنشاطات عدة، من بينها "المخيمات البرية، وتأجير الدراجات النارية، ومناطق الترفيه وساحات لإقامة مختلف الفعاليات.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخراً منصة إلكترونية "فرص" لعرض كافة ‏الفرص الاستثمارية بالأمانات في جميع مناطق ومدن المملكة، بدلاً عن الصورة النمطية التقليدية، وتُمكّن هذه المنصة الأمانات من طرح بيانات الفرص الاستثمارية ‏والكراسة والإعلان عنها، كما تُمكن المستثمر من الاطلاع على تلك الفرص واستعراض معلوماتها ومواقعها والاطلاع ‏على الكراسات ومسوداتها، وتستهدف المنصة أتمته عمليات طرح وشراء الكراسات حيث تعمل على تسهيل ‏إجراءات الطرح وعملية الشراء وتعزيز القدرة على الحصول على التقارير ورفع ‏كفاءة وسرعة العمليات وتتبعها.