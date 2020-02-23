تعيين صالح الجاسر رئيساً لمجلس إدارة الخطوط السعودية

أعلن وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر صدور قرار بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الخطوط السعودية.

وأضاف الجاسر في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر "أتمنى أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في تطوير الخطوط السعودية العريقة وخدمة الوطن".

يذكر أنه تم تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيرا للنقل في السعودية 24 أكتوبر الماضي.

وكان الجاسر يشغل منصب المدير العام لـ"المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية" منذ 2014.

أتقدم بآيات الشكر والامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعييني رئيسًا لمجلس إدارة #الخطوط_السعودية سائلاً المولى القدير أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في تطوير هذه المؤسسة الوطنية العريقة وخدمة الوطن الحبيب. — صالح الجاسر (@SalehAlJasser) February 23, 2020

وشغل الجاسر منصب الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، والمدير العام التنفيذي لأحد قطاعات "شركة عبد اللطيف جميل" بين عامي 2003 و2010.

نال الجاسر الزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف من "بنك تشيس مانهاتن" في الولايات المتحدة الأميركية.