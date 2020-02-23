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تعيين صالح الجاسر رئيساً لمجلس إدارة الخطوط السعودية

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر
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أعلن وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر صدور قرار بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الخطوط السعودية.

وأضاف الجاسر في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر "أتمنى أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في تطوير الخطوط السعودية العريقة وخدمة الوطن".

يذكر أنه تم تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيرا للنقل في السعودية 24 أكتوبر الماضي.

وكان الجاسر يشغل منصب المدير العام لـ"المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية" منذ 2014.

وشغل الجاسر منصب الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، والمدير العام التنفيذي لأحد قطاعات "شركة عبد اللطيف جميل" بين عامي 2003 و2010.

نال الجاسر الزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف من "بنك تشيس مانهاتن" في الولايات المتحدة الأميركية.

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