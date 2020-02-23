عقب اعتراضات أميركية.. مجموعة العشرين تتفق على البيان الختامي

قال مصدر دبلوماسي من دول مجموعة العشرين، إن المسؤولين الماليين لدول المجموعة اتفقوا خلال اجتماعهم بالرياض، اليوم الأحد، على صياغة بيان ختامي يتضمن الإشارة إلى تغير المناخ.

جاء الاتفاق بعد التوصل إلى صياغة توافقية للتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة على مسودة سابقة أشارت إلى "مخاطر الاقتصاد الكلي المتعلقة بالاستدامة البيئية".

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في العاصمة السعودية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على توقعات النمو وقواعد جديدة لفرض ضريبة على الشركات الرقمية العالمية.