الإمارات.. أعلى وتيرة توظيف في القطاع الخاص منذ 2018

كشف البنك المركزي الإماراتي أنه بلغ إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص في دولة الإمارات 5.095 مليون موظف في نهاية 2019، منهم 27.1% في أبوظبي، و51.5% في دبي، و21.4% في الشارقة والمناطق الشمالية من الدولة؛ وذلك بحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويضم سوق العمل في دولة الإمارات ثلاث مجموعات إقليمية رئيسية؛ هي: أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية من الدولة؛ ويغطي كذلك القطاع الخاص باستثناء المناطق الحرة.

وتظهر إحصاءات الوزارة ارتفاع معدل التوظيف في الإمارات بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2019 مع نمو التوظيف في المناطق الجغرافية الثلاث كلها، مقارنة بزيادة 1.1% في الربع السابق. وعلى أساس ربع سنوي، كانت أبوظبي هي المحرك للنمو الربعي على المستوى الكلي، حيث نمت بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، وفقاً لصحيفة "الخليج".

القطاع الخاص

وارتفع التوظيف في أبوظبي بنسبة 1.1% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بانخفاض 1.3% في الربع السابق. وارتفع التوظيف في القطاع الخاص 1.3% على أساس ربع سنوي، مقارنة بنمو صفري في الربع الثالث من 2019. وارتفع التوظيف في القطاع الخاص في دبي كذلك بنسبة 2% في الربع الرابع من 2019 وهو معدل النمو نفسه الذي سجل في الربع السابق. إلا أن التوظيف شهد انخفاضاً على أساس ربع سنوي في دبي بنسبة 0.1%، مقارنة بزيادة قدرها 0.1% في الربع الثالث من 2019.

وعلى نحو مماثل، ارتفع معدل التوظيف في المناطق الشمالية من الدولة على أساس سنوي بنسبة 2.9% في الربع الرابع من 2019، مقارنة بارتفاع بنسبة 2% في الربع الثالث من 2019.

تصاريح العمل

وطبقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفع مجموع تصاريح العمل الصادرة حديثاً على أساس صاف في دولة الإمارات بمقدار 64641 في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجلت إمارة أبوظبي أعلى ارتفاع 53.6% من صافي التصاريح الجديدة للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي لتصل إلى 20787 تصريح عمل جديداً على أساس صافٍ في الفترة من أكتوبر/‏تشرين الأول إلى ديسمبر 2019 مقابل زيادة في عدد التصاريح الملغية عن الصادرة بفارق 17508 تصاريح في الفترة نفسها من العام السابق.

وشهد مجموع تصاريح العمل الصادرة في دبي خلال الربع الأخير من 2019 تحسناً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغ صافي تصاريح العمل الجديدة 16959 (43.7% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة في الربع الرابع من 2019 في دولة الإمارات).

وشهدت التصاريح الجديدة نمواً بلغ ما يقارب السبعة أضعاف أو 14782 تصريحاً. وعلى نحو مماثل ارتفع عدد التصاريح الصادرة حديثاً في المناطق الشمالية من الدولة بمقدار 11564 في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي تصاريح العمل في الربع الرابع من العام ذاته في الإمارات الخمس 1019 تصريحاً. يشار إلى أن نسبة الموظفين في القطاع الخاص بلغت نحو 81.5% من إجمالي الموظفين المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتوطين في نهاية 2018 مقابل 80.7% في نهاية 2017.