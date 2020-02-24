الكويت تحظر تصدير وإعادة تصدير مستلزمات فحص كورونا

أعلنت الكويت بدء تطبيق حظر مؤقت لتصدير وإعادة تصدير مستلزمات فحص فيروس كورونا.

كانت وكالة الأنباء الكويتية قد أعلنت صباح اليوم اليوم الاثنين، نقلاً عن وزارة الصحة إعلانها عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مدينة مشهد الإيرانية. وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية.

وأضافت الوكالة أن الحالات الثلاث، وهي الأولى في الكويت، كانوا بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد في شمال شرقي إيران الأسبوع الماضي. وأضافت أنّ الفحوصات الأولية "كشفت أن الحالات الثلاث تحمل نتائج مؤكدة".

موضوع يهمك أكدت وزارة الصحة الكويتية أنها لم تستثنِ أحداً ممن وصلوا، اليوم الاثنين، من إيران من دخول الحجر الصحي الإجباري.وذكرت... الكويت.. 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص سافروا لإيران الخليج العربي

وقالت الوزراة في بيان صحافي إن "المواطن الكويتي يبلغ من العمر 53 عاماً، أما السعودي فيبلغ من العمر 61 عاماً، وإن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لشخص من غير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاماً، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، وإن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية".

وأضافت أنه "تم القيام بمسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا COVID19".