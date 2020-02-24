إعادة تخطيط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

توقع وزيرُ الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، أن تصلَ قدرةُ الطاقات المتجددة في بلاده بعد تنفيذ المشاريع الحالية إلى 8200 ميجاوات ما يمثلُ 24% من الحمل الأقصى للشبكة.

وقال شاكر في مقابلة مع "العربية" إن من المتوقع نهاية العام الحالي الوصول إلى 6600 ميجاوات من الطاقات المركبة على الشبكة بنسبة 20% من إجمالي الحمل الأقصى.

وتحدث عن مشروعات أخرى تحت التنفيذ ستقفز بالطاقات المتجددة.

وأعلن أنه "تم الربط الكهربائي مع السودان وفي مرحلة تجارب التشغيل"، موضحا أن خط الربط مع السعودية يعاد تخطيطه في الوقت الحالي.