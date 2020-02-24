هيئة الاتصالات: النطاق العريض يحقق استفادة قصوى من البنية التحتية

قال محمد التميمي، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن إطلاق اتفاقية النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست المقدمة للخدمة، سيؤدي إلى حدوث قفزة نوعية في القطاع، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية تعد الأولى في المنطقة.

وأوضح، في حديثه، اليوم الاثنين، مع قناة العربية، أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة بالمملكة، وتشجيع الاستثمار بها، ورفع مستوى التكامل بين الشركات والتنافسية بينهم.

وأشار إلى أن المستخدم النهائي هو أكبر مستفيد، إذ إن تلك الاتفاقية تزيد التنافسية، وتتيح خيارات عدة أمام متلقي الخدمة، كما أن هذا التنافس سيؤدي إلى تحسن الخدمة.

وأطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس، اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست المقدمة للخدمة.

وستمكن الاتفاقية شركات الاتصالات الست (الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، وزين السعودية، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات) بفتح المجال بين بعضها وإتاحة استخدام البنية التحتية للنطاق العريض الثابت (الألياف الضوئية) التابعة لمختلف الشركات وخدمة المستفيدين من خلالها، مما سيتيح الاستفادة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بغض النظر عن مالك البنية التحتية، الأمر الذي سيمكن المستفيدين من اختيار الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات عبر الألياف الضوئية دون حصره على شركة بعينها، والاستفادة من العروض والخدمات المقدمة.