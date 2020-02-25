إدارة ترمب تحيل للكونغرس خطة لمكافحة كورونا بـ2.5 مليار دولار

أحالت إدارة ترمب خطة لمكافحة فيروس كورونا إلى الكونغرس تطالب من خلالها بـ2.5 مليار دولار لتسريع عملية تطوير اللقاحات ودعم أنشطة التأهب والاستجابة وشراء المعدات واللوازم مثل الأقنعة الواقية والبرامج العلاجية.

وقد أفاد مصدر مطلع لوكالة بلومبيرغ، أن 535 مليون دولار من المجموع سيأتي من أموال لم تنفق خلال الجهود لمكافحة فيروس إيبولا، فيما ستتم إعادة تخصيص أموال كانت لمشاريع أخرى بقيمة 1.250 مليار دولار على أن يكون المبلغ المتبقي أموالا جديدة.

وسيتم تخصيص أكثر من مليار دولار من الأموال لتطوير لُقاح.

جاء الإعلان في نفس اليوم الذي اهتزت فيه الأسواق المالية العالمية بسبب انتشار كورونا إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية. وقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 3% يوم الاثنين، مع انخفاض مؤشر S&P 500 بأكبر نسبة منذ فبراير 2018.