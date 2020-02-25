الاتحاد المصري للتأمين: كورونا يؤثر على القطاع من حيث التنقل

أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين على تأثير فيروس كورونا على قطاع التأمين خاصة فيما يتعلق بحركة النقل والتجارة. "إن التحديات بالنسبة لنا تمثل فرصاً، في كل وقت تبرز فيه التحديات تدل أن هناك نوعا من المخاطر يواجه الناس وبالتالي يتم اللجوء للتأمين لمد الحماية التأمينية".

وقال الزهيري في لقاء مع "العربية" إن المشاكل الجيوسياسية دفعتنا إلى إصدار وثائق تأمين ضد العنف السياسي. "أوجدنا وثيقة متخصصة لتأمين العنف السياسي وتغطي 8 أخطار مهيمنة وابتدت تقف عند الشركات المصرية والفنادق في مواجهه هذه المخاطر وبالتالي عندما يكون لدينا مخاطر معينة نستطيع توجيه التغطية التأمينية المناسبة له".