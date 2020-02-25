ما هو الوقت المناسب لبدء أعمال تجارية بالسعودية؟ الرميان يجيب

قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، ياسر الرميان، إنه متحمس جداً للفرص التي يوفرها برنامج "اكتفاء" للاقتصاد الوطني، سواء المستثمرين من رواد الأعمال المحليين أو شركات عالمية.

وأضاف الرميان، خلال كلمة في افتتاح مؤتمر "اكتفاء" 2020 المنعقد بمعرض الظهران الدولي، أن أرامكو السعودية تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف الشركة لرؤية 2020، متابعاً: "الآن أنسب وقت لبدء أعمال تجارية في المملكة".

ولفت رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى أن "اكتفاء" يسهم في تقوية اقتصاد المملكة، وجعله أكثر مرونة في دعم رفاهية السكان بنحو يمكن إداماتها وتطويرها مع الوقت.