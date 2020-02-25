عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

ما هو الوقت المناسب لبدء أعمال تجارية بالسعودية؟ الرميان يجيب

المصدر: العربية.نت
رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان
رابط مختصر

قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، ياسر الرميان، إنه متحمس جداً للفرص التي يوفرها برنامج "اكتفاء" للاقتصاد الوطني، سواء المستثمرين من رواد الأعمال المحليين أو شركات عالمية.

وأضاف الرميان، خلال كلمة في افتتاح مؤتمر "اكتفاء" 2020 المنعقد بمعرض الظهران الدولي، أن أرامكو السعودية تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف الشركة لرؤية 2020، متابعاً: "الآن أنسب وقت لبدء أعمال تجارية في المملكة".

ولفت رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى أن "اكتفاء" يسهم في تقوية اقتصاد المملكة، وجعله أكثر مرونة في دعم رفاهية السكان بنحو يمكن إداماتها وتطويرها مع الوقت.

كلمات دالّة

#أرامكو, #اقتصاد السعودية, #اكتفاء

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر