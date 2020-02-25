السعودية: القصبي وزيراً لحقيبتين.. التجارة والإعلام

صدر اليوم الثلاثاء أمر ملكي بتكليف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

وصدر أيضا قرار ملكي بتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار لتكون وزارة التجارة، وذلك عقب تحول الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".

وعمل القصبي منذ مايو 2016 وزيرا للتجارة والاستثمار، كما عمل عضوا بمجلس إدارة كل من الهيئة العامة للترفيه منذ 2017، وصندوق الاستثمارات العامة، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وشغل القصبي سابقا منصب وزير مكلف للشؤون البلدية والقروية، ووزير الشؤون الاجتماعية في المملكة بين عام 2015 و2016 ومستشار ديوان ولي العهد بمرتبة وزير بين 2014 و2015.

وحصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأميركية عام 1985، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأميركية عام 1983، كما حصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بيركلي الأميركية عام 1982م، والبكالوريوس في الهندسة المدنية بمرتبة الشرف من جامعة بورتلاند الأميركية عام 1981م، وشهادة Professional Degree من جامعة ميسوري الأميركية عام 2002م وحصل على جائزة (wall street journal).

وعمل القصبي مستشارا بديوان سمو ولي العهد من يوليو 2014، ورئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد من 2011 إلى 2014، ومستشارا بديوان سمو ولي العهد من 2010 إلى 2011، ومديراً عاماً لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية من 2002 إلى 2013، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة من 1998 إلى 2002، وأستاذاً مساعداً بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز من 1987 إلى 1998.

وعمل عضو مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وعضو مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمة الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرض الزهايمر، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

وعمل عضواً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، وعضو الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضو مجلس أمناء صندوق المئوية، وعضو الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى، ورئيس منتدى جدة الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات الخاصة والمساهمة.