السعودية تستحدث وزارة للسياحة.. والخطيب وزيراً لها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً باستحداث وزارة للسياحة، وتعيين أحمد عقيل الخطيب وزيراً لها.

والخطيب من مواليد الرياض عام 1965، وتخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وحصل على دبلوم في التخطيط المالي ودبلوم في إدارة الثروات من جامعة "دالهاوسي" في كندا.

وفي العام 1992، التحق ببنك الرياض وعمل على تأسيس إدارة استثمارات العملاء، وعمل في إدارات البنك المختلفة لمدة 11 عاماً، كما التحق ببنك "ساب" في العام 2003، وشارك في تأسيس المصرفية الإسلامية "أمانة".

وبعد ذلك، انتقل إلى الخدمات الخاصة كمدير عام، ثم في العام 2006 أسس شركة جدوى للاستثمار، والتحق بديوان ولي العهد كمستشار، وعمل مستشاراً لوزير الدفاع ومديراً لمشروع تطوير وزارة الدفاع، ثم انتقل للعمل كمستشار في الديوان الملكي.

وشغل معالي الخطيب منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه منذ 7 مايو 2016 حتى 18 يونيو 2018.

كما شغل منصب وزير الصحة لفترة ثلاثة شهور عام 2015.

وعمل أيضًا رئيسًا لمجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ورئيسًا لمجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، ورئيسًا للجنة برنامج جودة الحياة 2020، ومستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي.

كما عمل عضواً بمجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، وعضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضواً في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.