الفقر .. لم يمنع اقتصاد هذه الدولة من تخطي فرنسا وإنجلترا

لم يمنع تزايد أعداد الفقراء، الهند، من تنمية اقتصادها الذي تخطى خلال العام الماضي أعتى الاقتصادات الأوروبية.

وصنف صندوق النقد الدولي الهند كخامس أكبر اقتصاد في العالم في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي وفقا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ليتخطى بذلك البلد الآسيوي المملكة المتحدة.

وعلى مدار العقد الماضي، كان وتيرة نمو الاقتصاد الهندي بين الأعلى حول العالم مع متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 6-7٪، بحسب ما ذكره موقع "ذا برنت".

ومن بين العوامل التي دعمت نمو الاقتصاد الهندي خلال العشر سنوات الأخيرة، ارتفاع الإنتاجية وإدخال التكنولوجيا الحديثة بالمجالات التصنيعية المختلفة بحسب دراسة حديثة أعدتها "بيكر آتد ماكنزي".

وفي مطلع العقد الماضي، كانت الهند تحتل المرتبة التاسعة بين كبريات الاقتصادات العالمية. ومنذ العام 1995، نما النتاج المحلي الإجمالي للهند بنسبة بلغت نحو 700٪.

ورغم النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الهند، إلا أنها لا تزال تواجه مجموعة من التحديات، بحسب دراسة حديثة للبنك الدولي أشارت إلى الوصول إلى الفرص والتنمية بالهند أمرا في غاية الصعوبة.

وتشير الكثير من البيانات أن أكثر من ثلثي سكان الهند يعانون من الفقر. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة "sos childrens villages" فإن 68% من سكان الهند فقراء، ويجنون أقل من دولارين في اليوم. كما أن هناك أكثر من 30% من السكان يجنون أقل من 1.25 دولار يوميا، وهم يعدون من الفئة الأشد فقرا ويعيشون تحت خط الفقر.

وعلى الرغم من تلك الأرقام، فإن هناك سمة مجهود يبذل للقضاء على الفقر، إذ نجحت الهند في انتشال نحو 160 مليون شخص من براثن الفقر في الفترة ما بين 2000 و2015، بحسب تقديرات البنك الدولي، الذي يقول في تقرير حديث حول الاقتصاد الهندي إن الحكومة تعمل على توفير النمو المستقبلي لضمان حياة أفضل لشعبها.

وعالميا هناك 780 مليون شخص حول العالم يعانون من الفقر المدقع، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، وهناك 11% من سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر الذي تحدده المنظمة الدولية عند 1.9 دولارا يوميا.

وفي الوقت الذي قل فيه أعداد الفقراء في الهند، تزايد عدد الفقراء في فرنسا، إذ يعتبر نحو 8.8 مليون شخص في فرنسا فقيرا، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من مليون فقير خلال 10 سنوات، وفقا لمؤسسة “break poverty”.

وفي المملكة المتحدة، هناك 4 ملايين شخص يعيش تحت الخط الفقر المدقع، وفقا لصحيفة الإندبندنت، فيما تقول منظمة Social Metrics Commission أن 7 ملايين شخص في بريطانيا، منهم 2.3 مليون طفل فقراء في البلد التي يسكنها 66.44 مليون شخص.