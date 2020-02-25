تايوان تقر حزمة بملياري دولار لتخفيف أثر "كورونا" على الاقتصاد

وافق برلمان تايوان على حزمة بقيمة 60 مليار دولار تايواني (ملياري دولار أميركي) اليوم الثلاثاء للمساهمة في تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على اقتصاد البلاد المعتمد على الصادرات.

وتتضمن الحزمة قروضا للشركات الصغيرة، ودعما لوكالات السياحة المتضررة بشدة، وتخفيضات ضريبية لسائقي الحافلات السياحية وحتى قسائم خصم للإنفاق على الغذاء في أسواق تايوان الليلية الشهيرة، وهي مصدر جذب كبير في المعتاد للسائحين الأجانب.

وخفضت تايوان تقديرها للنمو الاقتصادي لعام 2020 هذا الشهر مع تهديد التفشي لاقتصادها، وهو جزء أساسي من سلاسل الإمداد العالمية للإلكترونيات. والصين أكبر شريك تجاري لتايوان.

وأعلنت تايوان عن 31 حالة إصابة بالفيروس فقط وحالة وفاة واحدة، لكنها علقت روابط السفر والسياحة إلى حد كبير مع الصين لكبح انتشاره. وأعلنت الصين عن أكثر من 2600 حالة وفاة.