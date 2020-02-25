سلطنة عمان توقف استيراد البضائع الإيرانية بسبب كورونا

نوهت الشركة العمانية لتشغيل وإدارة الموانئ "مرافئ" بإيقاف عمليات استيراد وتصدير البضائع عن طريق القوارب الإيرانية بميناء خصب اعتباراً من يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 كإجراء احترازي.

وأعلن مسؤول إيراني، الثلاثاء، عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في إيران، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 14 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس بالبلاد.

وكان النائب الإيراني عن مدينة قم، أحمد أمير آبادي، قال إن وفيات كورونا في قم بلغت 50 شخصاً حتى ليل الأحد، فيما نفت وزارة الصحة الإيرانية تصريحات النائب الإيراني حول عدد الوفيات بالفيروس.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن النائب قوله، إن عدد المصابين أيضاً أكبر مما تعلنه السلطات، مؤكداً أن 250 مصاباً في قم يخضعون للحجر الصحي. وحمّل أمير آبادي وزير الصحة الإيراني، مسؤولية تدهور الوضع وارتفاع الإصابات والوفيات بسبب عدم الحجر الصحي لمدينة قم بأكملها.

وقال أمير آبادي إن كورونا تفشى في قم منذ 3 أسابيع، لكن السلطات تكتمت على الأمر وتأخرت في إعلان العدد الحقيقي للمصابين والوفيات.

وطالب النائب الإيراني بإغلاق المدينة بأكملها، نظراً لتفاقم الوضع، مؤكداً أنه يموت في قم 10 مصابين بكورونا يوميا. كما كشف أن من بين المتوفين، الخمسين، من كانوا في الحجر الصحي وبينهم طفلان.

وجاءت تصريحات أمير آبادي بعد أنباء نسبت إلى الصحة الإيرانية، الاثنين، بأن عدد وفيات كورونا في إيران بلغ 12 شخصاً فقط، وهي إحصائية الاثنين، قبل الإعلان عن حالتي وفاة إضافيتين اليوم الثلاثاء، ليصبح العدد الرسمي الذي أعلنت عنه إيران 14 حالة وفاة.