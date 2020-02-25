تفاهم بين "مبادلة" و"بي بي آي فرانس" لإتمام إغلاق صندوق LAC I

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس" بشأن التزامات إتمام الإغلاق الأول لصندوق LAC I الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو ويديره بنك "بي بي آي فرانس". ويهدف الصندوق إلى جمع 10 مليارات يورو سيتم استثمارها في حوالي 15 شركة مدرجة من الشركات الفرنسية الرائدة عالمياً خلال العقد المقبل.

ووقع المذكرة وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة "مبادلة"، ونيكولاس ديفورك، الرئيس التنفيذي لبنك "بي بي آي فرانس"، وذلك في حضور برونو لي مير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وخلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مبادلة.

وقال وليد المقرب المهيري: "لقد نفذت مبادلة العديد من الاستثمارات في فرنسا، وما زلنا نرى فرصاً استثمارية جذابة في السوق الفرنسية. وستمكننا شراكتنا مع بنك (بي بي آي فرانس) والتزامنا بالإسهام في إتمام الإغلاق الأول لصندوق LAC I، من الوصول إلى العديد من الشركات الفرنسية المتميزة التي تحقق عوائد مجزية. وتحرص مبادلة، بوصفها شركة استثمار عالمية، على مواصلة توظيف استثماراتها عبر أسواق وقطاعات عديدة في إطار سعيها لتنمية وتنويع أصولها الاستثمارية".

وقال الوزير برونو لومير إن كلا من مبادلة وبنك الاستثمار المدعوم من الحكومة الفرنسية بي.بي.آي فرانس سيتعهدان بتقديم مليار يورو للصندوق المزمع إطلاقه الشهر المقبل.

وأضاف أن التزامات إضافية من مؤسسات استثمارية مثل شركات التأمين ستزيد إجمالي حجم الاستثمارات إلى 4 مليارات.

وقال لومير للصحافيين خلال زيارة لأبوظبي "أول صندوق استثماري سيادي أجنبي سيستثمر في الصندوق الفرنسي هو الصندوق التابع لأبوظبي".

وقالت مبادلة في بيان إنها ترى "فرصا استثمارية جذابة في السوق الفرنسية" وأشارت إلى أن الصندوق سيستثمر في شركات "تحقق عوائد مجزية".

يذكر أن "مبادلة" وقعت في عام 2017، اتفاقية مع بنك "بي بي آي فرانس" لإنشاء منصة استثمارية مشتركة بقيمة مليار يورو تستهدف الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد الفرنسي.

وتهدف المنصة إلى دعم نمو الشركات الفرنسية في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، مع التركيز على تحقيق عوائد مالية مجزية محسوبة المخاطر.