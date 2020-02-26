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رئيس حكومة تونس المكلف يتعهد بالحفاظ على قيمة الدينار وخفض العجز التجاري

المصدر: تونس – رويترز 
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قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء إن حكومته المقترحة ستحافظ على قيمة العملة المحلية الدينار التي تشهد تعافيا نسبيا بعد سنوات من الهبوط الحاد.

وقال في كلمة أمام البرلمان في جلسة لمنح الثقة إنه يتعهد أيضا بخفض العجز التجاري وهو أحد أهم المعضلات التي تواجه الاقتصاد التونسي.

كلمات دالّة

#العجز التجاري, #تونس, #حكومة

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