فاتورة واردات مصر تهوي لـ 6 مليارات دولار في ديسمبر

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى تراجع نسبي في إجمالي الواردات المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بإجمالي الواردات خلال نفس الفترة من العام 2018.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضمن نشرة التجارة الخارجية، أن إجمالي قيمة الواردات المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي انخفضت من مستوى 6.44 مليار دولار خلال شهر ديسمبر من العام 2018 إلى نحو 6 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر الماضي متراجعة بنحو 0.44 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت نحو 6.83%.

وذكرت أن واردات مصر من منتجات البترول شهدت تراجعاً كبيراً خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث سجلت الواردات المصرية من منتجات البترول خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 305 ملايين دولار، مقابل نحو 513.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2018، مسجلة نسبة تراجع بلغت نحو 40.6%.

وذكرت النشرة أن قائمة واردات مصر التي انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي شملت الواردات المصرية من مواد أولية من حديد أو صلب، والتي سجلت قيمة الواردات منها نحو 257 مليون دولار، مقابل نحو 280.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 8.4%.

كما شهدت واردات مصر من القمح تراجعاً خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أشارت البيانات إلى تراجع قيمة واردات مصر من القمح إلى نحو 209.2 مليون دولار، مقابل نحو 244.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 14.4%.

أيضاً تراجعت قيمة الواردات المصرية من فول الصويا نحو 132 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل نحو 137.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 4.1%.

البيانات أشارت أيضاً إلى تراجع قيمة واردات مصر من الذرة إلى نحو 118.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل نحو 144.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر من العام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 18%. كما تراجعت واردات مصر من اللحوم لتسجل قيمة وارداتها نحو 108.8 مليون دولار، مقابل نحو 140.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 22.7%.