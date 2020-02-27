سهم ديزني يهوي 3% بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي

تراجع سهم ديزني أمس بأكثر من 3% بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي، بوب آيغر، وتم تعيين روبيرت شابك رئيسا تنفيذياً جديداً في وقت تواجه فيه الشركة تحديات كبيرة جراء انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب بإقفال المتنزهات الترفيهية بشكل مؤقت في كل من شنغهاي وهونغ كونغ.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا خارج الصين، فإن التأثير الأكبر على "ديزني" يبقى حتى الآن في آسيا التي تعتبر بالنسبة للشركة واحدة من أسرع الأسواق نمواً.

وكانت الشركة قد كشفت مؤخرا أن إغلاق متنزهاتها الصينية منذ أواخر يناير الماضي سيؤدي إلى تراجع إيراداتها بنحو 175 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام.