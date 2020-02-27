مصدر: لبنان سيطلب فترة سماح 7 أيام لسداد سندات 9 مارس

قال مصدر حكومي، اليوم الخميس، إن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس لإعطاء المستشارين الماليين وقتاً إضافياً من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة.

وقال المصدر إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس/ آذار.

وعينت حكومة لبنان هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأميركي، لازارد، ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين أند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.

بلغت الأزمة الاقتصادية للبنان التي تختمر منذ فترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة، بسبب الفساد وسوء الإدارة، السببين الجذريين للأزمة.

موضوع يهمك لدى لبنان الكثير من الأعباء بالعملات الأجنبية التي لم يثر الحديث بشأنها، وتمثل أزمة أكبر من أزمة السندات الدولية... صدمة من فيتش: لبنان يواجه أعباء جديدة بـ 52.5 مليار دولار اقتصاد

ولدى لبنان الكثير من الأعباء بالعملات الأجنبية التي لم يثر الحديث بشأنها، وتمثل أزمة أكبر من أزمة السندات الدولية الدولارية التي يأتي أجل استحقاقها الشهر المقبل.

وبجانب السندات الدولية اللبنانية التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، لدى مصرف لبنان المركزي أعباء تقدر بنحو 52.5 مليار دولار في صورة ودائع بالعملة الأجنبية وشهادات إيداع، وفقا لحسابات كل من توبي اليس وجان فردريتش المحللين لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وهوت أسعار السندات اللبنانية استحقاق مارس المقبل إلى 53 سنتا للدولار يوم أمس الأربعاء، بعد أن عينت الحكومة اللبنانية أمس شركة لازارد كمستشار مالي لإعادة هيكلة الديون.