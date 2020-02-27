وزير مالية مصر للعربية: الانتهاء من ضرائب البورصة قبل نهاية فبراير

قال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات خاصة لقناة العربية إن برنامج الصكوك يهدف إلى تنويع الأدوات المالية لتلبية طلب جميع أنواع المستثمرين والحصول على أفضل تسعير للديون.

وأشار إلى أن قانون الصكوك الهدف منه تنويع مصادر التمويل وتلبية طلب المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة ستعلن خططها بالنسبة للضرائب على أرباح البورصة بنهاية فبراير الجاري.

معيط قال إن سقف إصدارات السندات الخضراء في السوق الدولية 5 مليارات دولار.

فيما يتعلق بالعجز قال معيط "نستهدف عجزا عند 6.2%، ونموا بـ6%، في السنة المالية الحالية، كما نستهدف نسبة دين عند 83%، من الناتج المحلي هذا العام و79%، هذا العام المالي".