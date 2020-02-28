طبيب سعودي يدخل قائمة المليارديرات بعد الطرح الأولي لمجموعته

طبيب أطفال سعودي أصبح واحداً من أغنى الأطباء في العالم، بعد أن قامت مجموعة الخدمات الطبية التي أسسها بتسعير الاكتتاب العام الأولي الخاص بها على قمة مجموعة مسوقة.

وكشفت بلومبرغ دخول طبيب الأطفال السعودي، سليمان عبد العزيز الحبيب، قائمة بلومبرغ للأثرياء أو أصحاب المليارات، بعد أن طرح 17.4 مليون سهم من حصته في المجموعة التي تحمل اسمه للبيع بسعر 50 ريالاً للسهم.

وقالت بلومبوغ: إن هذا الطرح هو الأول في السوق السعودي بعد طرح أرامكو، وخلال العام الحالي.

يشار إلى أن سليمان الحبيب يمتلك 49% من أسهم المجموعة الطبية التي أنشأها عام 1993، وقد تكون المؤسسة العلاجية الخاصة الأكبر في السعودية.

وبموجب السعر التقديري الذي طُرحت به أسهم المجموعة، فإن ثروة د. سليمان الحبيب تصل إلى 8.5 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 2.3 مليار دولار.

يشار إلى أن سليمان الحبيب البالغ من العمر 68 سنة تخرج في جامعة الملك سعود، وحصل على الزمالة في طب الأطفال من رويال كوليج البريطانية، ويعمل بالإضافة لرئاسته المجموعة، في مجال العقار من خلال شركة قابضة تابعة له.

وبدأ الأربعاء الماضي اكتتاب الأفراد في 5.25 مليون سهم من أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، في طرحها العام الأولي بسعر 50 ريالاً للسهم، ويستمر لـ 7 أيام حتى نهاية الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل.

وتعد مجموعة سليمان الحبيب أحد أكبر مقدمي الخدمات الصحية في السعودية والمنطقة، وأبرمت اتفاقية التعهد بالتغطية لطرحها العام الأولي من الأسهم، مع كل من شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية، بصفتهما المستشار المالي ومتعهدَي التغطية.

وتضم قائمة البنوك الخمسة المستلمة للاكتتاب كلاً من مجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض.