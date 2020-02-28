مسؤول ياباني في زيارة للبنان.. ماذا يريد من كارلوس غصن؟

قالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، اليوم الجمعة، إن نائبها هيرويوكى يوشي سيسافر إلى لبنان لمناقشة قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو-نيسان كارلوس غصن، الذي تمكن من الهرب إلى بلاده العام الماضي، بعدما جرى إطلاق سراحه بكفالة في اليابان.

وأضافت موري في مؤتمر صحفي أنها ستبعث نائبها إلى بيروت لإجراء محادثات مع مسؤولي الحكومة اللبنانية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو إلى إعادة اعتقال غصن الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

ولا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين لبنان واليابان.

وتابعت وزيرة العدل اليابانية: "نود أن يكون لدى لبنان فهم سليم لنظام العدالة الجنائية في اليابان. نود أيضاً تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي".

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأنه من المتوقع أن يلتقي المسؤول الياباني وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم يوم الاثنين المقبل.

وتم القبض على غصن، الذي كان يقود تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، في نوفمبر 2018، ووجهت إليه اتهامات بخيانة الثقة وتزوير مستندات مالية لإخفاء موارد دخله على مدار سنوات.

وفي مؤتمر صحفي عقده في بيروت أوائل يناير الماضي، رفض غصن هذه الاتهامات ووصفها بأنها "لا أساس لها".