السعودية.. معايير لتعزيز فرص عمل المهندسين

قال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان الشمري، إن الهيئة تعمل على ضبط سوق العمل الهندسي عموما سواء كانت أفرادا أو مكاتب وشركات هندسية، من خلال استراتيجية اعتمدت من مجلس الإدارة للعمل عليها خلال العام الجاري.

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وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، بحسب صحفية الاقتصادية أن الاستراتيجية تتضمن محاور تصب في تقويم ورفع مخرجات العمل الهندسي بالتعاون مع الجامعات أكاديميا، أو ممارسة عملية، لتكون هناك مخرجات هندسية موثوق فيها.

واشار إلى أن دور القطاع الهندسي مهم في تنمية القطاع الوطني، موضحا أنه سيكون هناك توصيات ستتم مناقشتها على هامش المؤتمر الهندسي الدولي الثاني المقبل، وستكون قيمة، توجد بها ممارسات عالمية تخدم المملكة.

وبين أن المملكة لديها حرص كامل على المهندس السعودي، إذ هناك تشريعات بألا يتم قبول مهندس أجنبي تقل خبرته عن خمسة أعوام، بحيث لا يعطى ترخيصا او اعتمادا مهنيا، وهو مطبق في الهيئة حاليا.

وأشار إلى أن هذا القرار يتيح الفرصة أمام المهندس السعودي، وإيجاد فرص عمل له في القطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، ويمكنهم ويكسبهم الخبرات في المجلات الهندسية في سوق العمل.

وأكد أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

وبلغ عدد المهندسين المسجلين في الهيئة أكثر من 38 ألف مهندس، كما بلغ عدد المكاتب الهندسية نحو 3000 مكتب هندسي في مدن المملكة جميعها.