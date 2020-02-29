كورونا يضرب اقتصاد العالم.. وترمب يرفض الانتقادات

أصبح تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أكثر إثارة للقلق يوم السبت، حتى في الوقت الذي ندد فيه الرئيس دونالد ترمب بالانتقادات لرده على تهديد الفيروس باعتباره "خدعة" أعدها أعداؤه السياسيون.

موضوع يهمك خصصت مجلة "إيكونوميست" Economist هذا الأسبوع تقريرا عن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم بشراسة، محذرة من أن... مجلة إيكونوميست تحذر: فيروس كورونا آتٍ للجميع فاستعدوا له العرب و العالم

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن الصين عملاق التصنيع، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول، انخفاضًا حادًا في مؤشر مديري المشتريات إلى 35.7 في فبراير/ شباط، منخفضًا من 50 في يناير/ كانون الثاني. أي قراءة فوق 50 تشير إلى التوسع، في حين أن قراءة أقل من ذلك تظهر انكماشا.

قال كبير الإحصائيين بالمكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغ خه، إن تفشي فيروس كورونا الجديد سبب مباشر للانخفاض الحاد.

في أماكن أخرى حول العالم، تراجعت الأسواق المالية المتراجعة بالفعل يوم الجمعة، في حين أدت المخاوف من الفيروسات إلى إفراغ المتاجر والمتنزهات، وإلغاء الأحداث والفعاليات، وتقليل التجارة والسفر بشكل كبير.

على الرغم من المخاوف من اندلاع أوسع نطاقًا في الولايات المتحدة، دافع ترمب عن التدابير المتخذة وانتقد يوم الجمعة الديمقراطيين الذين شككوا في تعامله مع التهديد، واصفا انتقاداتهم بأنها "خدعة" جديدة تهدف إلى تقويض قيادته.

قبل وقت قصير من بدء حديث ترمب، أكد مسؤولو الصحة حدوث حالة ثانية من فيروس كورونا في الولايات المتحدة في شخص لم يسافر دوليًا أو لديه اتصال وثيق مع أي شخص لديه الفيروس.

قال بعض الديمقراطيين إن ترمب كان من الممكن أن يتحرك عاجلاً لتعزيز استجابة الولايات المتحدة للفيروس. كما قال مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون إن طلبه للحصول على 2.5 مليار دولار إضافي للدفاع ضد الفيروس ليس كافياً، وأشاروا إلى أنهم سيوفرون المزيد من التمويل.

وقال ترمب إن الديمقراطيين يريدون منه أن يفشل، وقال إن الخطوات التي اتخذها حتى الآن أبقت الحالات إلى أدنى حد ومنعت حدوث وفيات من الفيروس في الولايات المتحدة.

وقال ترمب "إن فيروسا بدأ في الصين، وينتشر في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، لا ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة بسبب الإجراءات المبكرة التي اتخذتها أنا وإدارتي، ضد رغبة الكثيرين، ونقطة حديث الديمقراطيين الوحيدة، وأنتم ترون ذلك، هي أنه خطأ دونالد ترمب".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، وإن صناع السياسة "سيستخدمون أدواتنا" لدعمه إذا لزم الأمر.