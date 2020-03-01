بوتين: أسعار النفط الحالية مقبولة ومستعدون لشتى الاحتمالات

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله، اليوم الأحد، إن أسعار النفط الحالية مقبولة، وإن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

أضاف بوتين أنه ينظر إلى مجموعة أوبك+ كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل.

وقال "على روسيا أن تكون مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب بواعث القلق من الفيروس".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية أنه من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط بعد نزول برنت عن مستوى 50 دولاراً للبرميل.

أدنى مستوياتها في أكثر من عام

كانت أسعار النفط للجلسة السادسة هوت على التوالي الجمعة الماضية لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مكبدة العقود الآجلة أشد خسائرها في أسبوع واحد منذ 2016، مع تأجج المخاوف من تأثر الطلب على الطاقة بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا.

وتراجع أنشط عقود برنت الآجلة تسليم مايو/أيار 2.06 دولار بما يعادل 4% ليتحدد سعر التسوية عند 49.67 دولار للبرميل، أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2017.

في غضون ذلك، فقدت عقود برنت تسليم ابريل/نيسان 1.66 دولار أو 3.2% لتغلق على 50.52 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار أو 5% ليبلغ 44.76 دولار عند التسوية.

وهذا أدنى إقفال لكل من برنت وغرب تكساس منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.