هيئة الإحصاء: القطاع الخاص غير النفطي السعودي ينمو 3.3% في 2019

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق نموا سنويا بلغت نسبته 0.3% في عام 2019، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.4% في عام 2018.

وأضافت الهيئة في بيان، أن النمو المحقق خلال العام الماضي، يرجع في الأساس إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.3%، وأنشطة التأمين وخدمات الأعمال بنسبة 8% وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.6%.

وحقق النمو في القطاع غير النفطي زيادة قدرها 3.3% متجاوزا التوقعات، نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8% في حين حقق القطاع النفطي تراجعا قدره 3.6% في عام 2019.

وأوضح البيان أن سبب تراجع النمو، يعد إلى تحقيق بعد الأنشطة الاقتصادية نموا سالبا، إذ سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه أقل معدل نمو بانخفاض قدره 4%، تليها أنشطة البترول والغاز الطبيعي بانخفاض قدره 3.7%، ثم نشاط تكرير البترول بانخفاض قدره 3.2%، وحققت أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول انخفاضا قدره 0.9%.

وأشار البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية بلغ 2.974 مليار ريال العام الماضي، محققا ارتفاعا قدره 0.8% عن العام السابق، وساهمت أنشطة البترول والغاز الطبيعي بنسبة 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي.