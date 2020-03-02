المستثمرون يترقبون مليارات الدعم الحكومي تجاه كورونا

وسط تسارع انتشار فيروس كورونا وتزايد عدد ضحاياه تكثر التوقعات بأن البنوك المركزية حول العالم ستتخذ سياسات تحفيزية للتصدي لتداعيات الفيروس على الاقتصاد.

موضوع يهمك ذكر اتحاد النقل الجوي الدولي IATA أن تأثير فيروس كورونا على قطاع السفر في الشرق الأوسط سينتج عنه انكماش القطاع بنسبة... الطيران العالمي يخسر 1.5 مليار دولار جراء كورونا سياحة وسفر

وبدأ المستثمرون بتسعير الدعم المتزايد المتوقع من السلطات النقدية للاقتصاد من واشنطن إلى سيدني، مع تسارع انتشار فيروس كورونا وتجاوز عدد القتلى في العالم 3 آلاف.

وجاءت الإشارة الأبرز للأسواق من محافظ بنك اليابان المركزي Haruhiko Kuroda الذي تعهد بتأمين سيولة وفيرة وضمان الاستقرار في الأسواق المالية. وأوضح البنك عزمه للقيام بذلك من خلال عرضه شراء نحو أربعة مليارات وستمئة مليون دولار من السندات الحكومية من خلال اتفاقيات إعادة الشراء لتوفير السيولة للأسواق.

يأتي ذلك بعد أن فتح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب أمام خفض سعر الفائدة في بيان نادر صدر يوم الجمعة تحدث فيه عن المخاطر الناشئة التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي من الفيروس.

وقد توقع الاقتصاديون لدى بنك Goldman Sachs أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر وبمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من العام.

علما أن هذه المرة الثانية التي يغير Goldman Sachs توقعاته في غضون ثلاثة أيام وسط تصاعد المخاطر من فيروس كورونا.

وفي أستراليا يتوقع معظم الخبراء تخفيض أسعار الفائدة بربع في المئة في اجتماع البنك المركزي يوم الثلاثاء، فيما تتوقع أقلية أن يتم التخفيض بنصف في المئة.

كذلك من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الكندي بتخفيض الفائدة بربع في المئة في اجتماعه يوم الأربعاء.

من جانبه أكد بنك إنجلترا أنه يعمل مع وزارة المالية وسلطة السلوك المالي وشركائه الدوليين لحماية النظام المصرفي والاقتصاد البريطاني من تأثير انتشار فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية لم تقم بخطوة منسقة لتخفيض الفائدة منذ أكتوبر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.