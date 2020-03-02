ترقب قرار نهائي بشأن سندات لبنان الدولية نهاية الأسبوع

نقل عبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله اليوم الاثنين إن قراراً نهائيا بشأن السندات الدولية مستحقة السداد هذا العام سيتخذ خلال يومي الجمعة أو السبت المُقبلين.

وقال محفوظ إنه سيتم إعلان القرار هذا الأسبوع فيما يتعلق بسندات لبنان الدولية التي تتضمن إصدارا بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في التاسع من مارس الجاري وإصدارات أخرى مستحقة في أبريل ويونيو المقبلين.

وعقب اجتماع مع رئيس الوزراء ظهر اليوم، نقل رئيس المجلس الوطني للإعلام عن دياب قوله إن القرار النهائي "يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان".

ويتوقع كثير من المحللين أن يعيد لبنان هيكلة السندات السيادية بعد أزمة اقتصادية استفحلت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة في البلاد بسبب الفساد وسوء الإدارة.