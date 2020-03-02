غولدمان ساكس: الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة هذا الشهر

توقع الاقتصاديون لدى بنك غولدمان ساكس أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، مشيرين إلى إمكانية تحرك منسق مع البنوك المركزية الأخرى.

وبذلك يغير البنك توقعاته للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام وسط تصاعد المخاطر من فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي، بعد أن كان قد توقع تخفيضاً بربع في المئة يوم الجمعة.

وتوقع الاقتصاديون أن يقوم الفيدرالي بتخفيض الفائدة قبل اجتماعه المقرر في 17 و18 من مارس.

إضافة إلى ذلك، توقع بنك غولدمان أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من العام.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية لم تقم بخطوة منسقة لتخفيض الفائدة منذ أكتوبر خلال الأزمة المالية العالمية.