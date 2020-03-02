قلق كورونا يلغي أهم مؤتمرات الطاقة العالمية

بدأت تداعيات تفشي فيروس كورونا تؤثر على المؤتمرات العالمية، حيث ألغت IHS Markit الجهة المنظمة لأحد أكبر وأهم تجمعات صناعة الطاقة في العالم، وهو أسبوع "سيرا" للطاقة CERAWeek الذي كان من المفترض أن تنطلق فعالياته هذا العام في التاسع من مارس.

وعلى مدار ثلاثة عقود أصبحت قمة الطاقة CERAWeek حدثاً سنوياً مهماً يجمع كبار اللاعبين في قطاع الطاقة من بينهم المديرون التنفيذيون لشركة أرامكو السعودية وBP وTotal وكان من المفترض أن يجمع مشاركين من أكثر من ثمانين دولة هذا العام.

ومن المواضيع التي كانت مطروحة للنقاش هذه السنة الضغوط، التي تتعرض إليها صناعة الطاقة من وفرة الغاز الطبيعي و التغير المناخي والانتقال إلى الطاقة النظيفة.