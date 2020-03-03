الإمارات تفتح 120 نشاطاً اقتصادياً لتملك الأجانب 100%

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%، والتي تضم 120 نشاطاً اقتصاديا في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

وقال نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتغريدة على "تويتر" عقب ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن دولة الامارات "تستحوذ على 40% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة، وسنرفع هذه النسبة".

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ويهدف القرار لدعم البيئة الاستثمارية في الإمارات، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث حدد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها.

ويرفع القرار الجديد، نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 120 نشاطاً اقتصادياً، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي.