المركزي الإماراتي قد يغير توقعاته للنمو بسبب كورونا

قالت ماجدة قنديل، رئيسة دائرة البحوث الاقتصادية في مصرف الإمارات المركزي، لإذاعة دبي إن النمو في الإمارات في عام 2020 سيشهد بعض التأثير لضعف النمو العالمي بسبب فيروس كورونا.

وأضافت أن على المصرف إعادة تقييم توقعات نمو 2020.

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ويأتي هذا عقب مطالبة مصرف الإمارات المركزي، المؤسسات المصرفية والمالية بإعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بتداعيات الفيروس، لافتاً إلى أن البنوك وشركات التمويل ستظل مسؤولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية.

ونصح جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها، وذلك بهدف ضمان جاهزية القطاع المالي للإمارات لأي تصاعد محتمل لفيروس كورونا.