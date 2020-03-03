دعوة الشركات الأميركية لاستكشاف فرص الاستثمار في السعودية

أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أن المملكة العربية السعودية تفتح ذراعيها للمستثمرين الزائرين لاكتشاف الفرص التي تزخر بها سياحياً واقتصادياً وإنسانياً.

وقال خلال كلمة في افتتاح أعمال "منتدى قادة الأعمال الأميركيين والسعوديين"، الذي استضافته واشنطن الاثنين، بحضور 110 من كبار المستثمرين الأميركيين، إن اقتصاد المملكة يشهد منذ انطلاق رؤية 2030 عام 2016، تحولات جذرية أدت إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة أمام المستثمرين الأجانب، ودفعت اقتصاد المملكة إلى المرتبة الـ 18 عالميا بين أكبر 20 اقتصاد عالمي.

ولفت وزير التجارة خلال المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من كبريات الشخصيات على رأسها وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، وسفير الولايات المتحدة في الرياض جون أبي زيد، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الانتباه إلى التغييرات التي تشهدها المملكة اليوم بفضل رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وفتح باب الفرص الاقتصادية في العديد من القطاعات في المملكة وتطوير التجارة والاستثمار.

وأشار الوزير القصبي بحسب جريدة العرب الاقتصادية الدولية، إلى عدد من الفرص التي تزخر بها المملكة، خاصة وجود الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات، ما يشكل عقدة مواصلات رئيسية للبشر والبضائع، إلى جانب رمزية المملكة دينياً وإنسانياً، والثروة البشرية التي تمتلكها.

وقال: "نحن في وسط منطقة حيوية سريعة النمو تضم أكثر من 424 مليون مستهلك، وهناك أكثر من ملياري مستهلك لا نحتاج لأكثر من 3 ساعات من السفر الجوي للوصول إليهم، إلى جانب أننا نقوم بدور قيادي عالمي على صعيد الطاقة منذ سنوات".

وذكر الوزير عددًا من الإنجازات المسجلة منذ انطلاق رؤية 2030، وبينها الانطلاقة الكبيرة التي شهدها القطاع السياحي، واختيار المملكة لتكون أول دولة عربية تُنظّم قمة مجموعة العشرين، إلى جانب فتح باب التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، والإصلاحات المطبقة على صعيد تمكين المرأة مهنيا واجتماعيا.

واستعرض القصبي الأرقام والمؤشرات الدولية الخاصة بالاقتصاد السعودي، وبينها ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بواقع 9%، مُعلناً بدء التحضير لعقد قمة دولية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال شهر أكتوبر المقبل.