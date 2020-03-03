ساما: نمتلك الأدوات اللازمة للحد من تأثير كورونا على الاقتصاد السعودي

قال أيمن السياري، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن المؤسسة تعمل مع القطاع المالي على وضع السياسات المناسبة للحد من تأثير فيروس كورونا في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المؤسسة لديها الأدوات اللازمة للتعامل مع التطورات، وأن المملكة تقيم وتتابع من كثب تطورات الفيروس الجديد مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقاً لجريدة الاقتصادية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة أمس ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده.

وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

واتخذت المملكة عدة إجراءات لحماية أراضيها من فيروس كورونا إذ أعلنت تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت، كما علقت أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس، فضلاً عن تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً.

ويأتي ذلك في ظل إعلان دول العالم اتخاذ إجراءات احترازية اقتصادية لمواجهة "كورونا"، كان بينها عربيا مطالبة مصرف الإمارات المركزي، المؤسسات المصرفية والمالية بإعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بتداعيات الفيروس، لافتا إلى أن البنوك وشركات التمويل ستظل مسؤولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية.

ونصح جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها وذلك بهدف ضمان جاهزية القطاع المالي للإمارات لأي تصاعد محتمل لفيروس كورونا.