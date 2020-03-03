قطر تلغي معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب فيروس كورونا

ألغت قطر معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يقام معرض "ديمدكس 2020" في نسخته السابعة بين 16 و18 مارس، بحضور 80 دولة.

وكانت النسخة الأولى من المعرض قد انطلقت عام 2008.

وألغت العديد من الحكومات من مناطق مختلفة حول العالم مؤتمرات ومعارض خوفا من تفشي فيروس كورونا.

من بين هذه الأحدث قيام الحكومة الفيدرالية الألمانية بإلغاء بورصة برلين السياحية، أكبر بورصة سياحة في العالم، والتي كانت ستعقد الأسبوع المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن منظمو معرض السياحة في العاصمة الفرنسية باريس إلغاءه بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الاثنين، استنادا إلى الجهة المنظمة للمعرض، أنه تقرر إلغاء النسخة الخامسة والأربعين لمعرض (صالون مونديال دو توريزم) وذلك اتباعا لتعليمات السلطات الفرنسية.

وقال اتحاد الناشرين الفرنسيين في بيان، إن معرض باريس السنوي للكتاب الذي كان من المفترض أن يبدأ في وقت لاحق هذا الشهر قد ألغي بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وفي 13 فبراير الماضي، ألغى منظمون المؤتمر العالمي للموبايل، وهو تجمع سنوي لصناعة الاتصالات يجتذب أكثر من 100 ألف زائر إلى برشلونة، وذلك بعد انسحاب جماعي للعارضين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.