كورونا يدفع معدلات التضخم بمنطقة اليورو للتباطؤ في فبراير

أفادت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو زادت في فبراير المنقضي، بوتيرة أبطأ منها في يناير الماضي، كما كان متوقعاً، إذ أدى انتشار فيروس كورونا حول العالم لانخفاض أسعار النفط.

وأشارت تقديرات يوروستات إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.2% على أساس سنوي في فبراير بعد زيادة 1.4% في يناير، بما يتماشى مع توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز.

ويرجع تباطؤ نمو التضخم بشكل رئيسي لانخفاض أسعار الطاقة 0.3% على أساس سنوي.

وبدونها، وبعد استبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة الشديدة التقلب، تسارع معدل التضخم إلى 1.4% على أساس سنوي مقارنة مع 1.3% في يناير.

وتسارع أيضا معيار أضيق نطاقا للتضخم يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويحظى بمتابعة وثيقة من الاقتصاديين لدى البنوك إلى 1.2% مقابل 1.1 في يناير.

وقالت يوروستات إن معدل البطالة في منطقة اليورو سجل 7.4% في يناير 2020 كما كان متوقعاً، وهو نفس المعدل في ديسمبر 2019، وانخفاضا من 7.8% في يناير 2019 وهو أقل معدل مسجل في منطقة اليورو منذ مايو 2008.